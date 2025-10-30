"Halloween Tuning Party ", appuntamento a San Salvo

A San Salvo appuntamento con l'"Halloween Tuning Party ".
Non solo motori e cavalliâ€¦ ma anche brividi, adrenalina e pura creativitÃ !
Il party piÃ¹ spaventoso dellâ€™anno arriva a San Salvo!
Auto mostruose, costumi terrificanti e tanto divertimento fino a tarda notte!
Un evento patrocinato dal Comune di San Salvo (Assessorato al Commercio retto da Carla Esposito).
Nel corso della serata:
Premiazioni Speciali
Top Horror Car
Top 10 Migliori Costumi
Food Truck, DJ Set by Alex B, e "unâ€™atmosfera da brivido assoluto" grazie alla collaborazione con InKiosko!
Musica, auto estreme, premi per i look piÃ¹ folli e tanta adrenalina fino a notte fonda!
VenerdÃ¬ 31 Ottobre
Dalle 18:00 alle 2:00
Via Roma â€“ San Salvo
Dress code obbligatorio: travestiti o sarai tu a far pauraâ€¦ ma per il motivo sbagliato!