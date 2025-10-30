Pro Vasto-Renato Curi Angolana, inflitta la sconfitta a tavolino ai biancorossi

Inflitto lo 0-3 a tavolino alla Pro Vasto per la partita di domenica scorsa con la Renato Curi Angolana.
A punire i biancorossi, che sul campo si erano imposti con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Emane, la posizione irregolare di uno dei nuovi giocatori (nel caso specifico Banda Mbaye, entrato nel corso della ripresa in sostituzione proprio del giocatore autore del gol) utilizzati nel corso della partita disputata allo Stadio Aragona.
Si legge nel comunicato ufficiale diramato nel primo pomeriggio dalla LND Abruzzo:
Gara del 26/10/2025 PRO VASTO â€“ RENATO CURI ANGOLANA â€“ Il Giudice Sportivo â€“ esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1.0; â€“ constatato che al minuto 31â€² del secondo tempo Ã¨ stato ammonito il calciatore nÂº 18 Mbaye Banda (nato il 18.05.2000) della Soc. Pro Vasto; â€“ accertato, a seguito dei controlli esperiti con lâ€™Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dellâ€™art. 40-quater delle N.O.I.F. (tesseramento calciatori stranieri per le societÃ dilettantistiche). Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le societÃ dilettantistiche Ã¨ stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dellâ€™Ufficio Tesseramento della F.I.G.C./ Comitato di appartenenza; autorizzazione che, alla data della gara non risulta essere stata rilasciata; â€“ visto lâ€™art. 10, comma 6, lett. a) CGS; DELIBERA 1) di infliggere alla SocietÃ Pro Vasto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3â€œ.
Con questa penalitÃ la Pro Vasto di Giancarlo Manes passa da 15 a 12 punti in classifica generale, sale da 11 a 14, invece, la Renato Curi Angolana di Massimiliano Memmo.
La nuova classifica â€“ Bacigalupo Vasto Marina, Fucense Trasacco 22, Santegidiese 21, Mosciano 20, Lanciano FC 16, Virtus Cupello, Penne 15, Celano, San Salvo, Renato Curi Angolana 14, Folgore Delfino Curi Pescara, Pro Vasto 12, Torrese 11, Ovidiana Sulmona 9, Pianella 8, Sambuceto, Pontevomano 6, Montorio â€™88 4