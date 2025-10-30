Avviso di Interruzione Idrica

A causa di un intervento urgente di riparazione alla rete idrica principale da parte del fornitore ARAP Servizi, che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si comunica che potrÃ verificarsi una riduzione o interruzione della fornitura idrica non differibile nei seguenti Comuni:
Comune di San Salvo â€“ Zona marina
Comune di Vasto â€“ Zona marina, parte sud
Lâ€™interruzione avrÃ durata fino al completamento dei lavori, previsto per le ore 08:00 di domani, 31 ottobre 2025.
S.A.S.I. S.p.A.