Avviso di Interruzione Idrica

Comunicati Stampa
A causa di un intervento urgente di riparazione alla rete idrica principale da parte del fornitore ARAP Servizi, che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si comunica che potrÃ  verificarsi una riduzione o interruzione della fornitura idrica non differibile nei seguenti Comuni:

Comune di San Salvo â€“ Zona marina

Comune di Vasto â€“ Zona marina, parte sud

Lâ€™interruzione avrÃ  durata fino al completamento dei lavori, previsto per le ore 08:00 di domani, 31 ottobre 2025.

S.A.S.I. S.p.A.

