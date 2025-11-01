Addio a Giovanni Triveri, lutto nell'imprenditoria del territorio

All'età di 95 anni è venuto a mancare Giovanni Triveri, imprenditore che nel 1958 in Toscana diede vita all'azienda di famiglia nell'ambito della produzione di conserve di pomodori, presente a San Salvo da più di 50 anni.
“Nasciamo nel 1958 dalla passione di Giovanni Triveri per le cose buone - si legge nella presentazione dell'azienda - oltre 60 anni sempre co lo stesso impegno, offire ai nostri clienti prodotti gustosi da mangiare o da impiegare nei loro piatti, fatti come la tradizione ci insegna”.
Un'azienda cresciuta e consolidatasi nel corso degli anni, aprendosi anche ai mercati internazionali, gestita da Alessandro, figlio di Giovanni.
I funerali di Giovanni Triveri saranno celebrati lunedì 3 novembre, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo.
Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.