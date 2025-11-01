Casa Lavoro di Vasto, ancora criticitÃ  e tensioni

Diciamo che ieri Ã¨ andata meglio, ma la situazione rimane ancora molto preoccupante, nella Casa Lavoro di Vasto continua lâ€™emergenza, in un luogo dove lâ€™utenza dovrebbe essere una risorsa, invece Ã¨ un problema, per tutta la comunitÃ , per chi cerca di fare il proprio percorso in serenitÃ pur di tornare un uomo libero e, ovviamente per la Polizia Penitenziaria che ormai da anni Ã¨ costretta a convivere con criticitÃ che non vedono via di uscita.

Ieri infatti nel turno mattutino, un internato, lo stesso che solo tre giorni fa si scagliava su un Ispettore e un Assistente Capo Coordinatore, procurando agli stessi quindici giorni di prognosi, si scagliava contro un Sovrintendete solo perchÃ© allo stesso gli veniva comunicato un trasferimento deciso dal Dipartimento dellâ€™Amministrazione Penitenziaria, solo la prontezza dello stesso e lâ€™immediato intervento degli altri colleghi accorsi in aiuto, hanno fatto si che il tutto non degenerasse nel solito ricorso al pronto soccorso per le cure del caso.

Allo stesso veniva comunicato il trasferimento dopo le ore 9:00, da quel momento in poi iniziava un calvario fatto di ingiurie, minacce, offese, aggressioni verbali e tentativi di aggressione fisiche, lo stesso lasciava lâ€™istituto vastese solo alle ore 15.00 grazie allâ€™ausilio di altri due colleghi ed un altro mezzo del Corpo di un altro istituto vicino, tenendo in ostaggio un intero reparto.

Si tratta di un ragazzo italiano poco piÃ¹ trentenne che ha giÃ creato molti problemi simili in altri istituti, la conseguente misura di sicurezza gli viene applicata e, molto probabilmente, gli verrÃ rinnovata, propria per la sua alta pericolositÃ sociale.

Il quadro che si presenta alla vigilia della riapertura di un altro piano detentivo con lâ€™arrivo di altri cinquanta detenuti, Ã¨ decisamente preoccupante, il Dipartimento farebbe bene a ripensarci prima di mandare ancora il personale di Polizia Penitenziaria dellâ€™istituto di Torre Sinello allo mercÃ¨ di una utenza violenta e pericolosa.

Questa segreteria locale si riserva di attuare tutte le proteste pacifiche pur di difendere i diritti e la salute dei lavoratori.

Il delegato G.A.U. Vasto Giovanni Notarangelo