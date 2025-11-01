Auto bruciata al sindaco di Monteodorisio, due gli indagati: un 19enne ritenuto l'autore del rogo doloso

Ha 19 anni ed Ã¨ domiciliato a Casalbordino la persona che la notte del 28 maggio, secondo le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Vasto, ha provocato l'incendio che ha distrutto la Jeep Renegade di Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, rogo avvenuto in prossimitÃ dell'abitazione di famiglia del primo cittadino.

Ad anticipare la notizia Ã¨ il quotidiano Il Centro, in un articolo di Paola Calvano.

La vettura era parcheggiata sotto la casa del sindaco Di Fabio. Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica del Tribunale di Vasto, Silvia Di Nunzio, ha inviato all'avvocato Antonello Cerella, legale di A.M., l'avviso di conclusione delle indagini.

Il 19enne Ã¨ ufficialmente indagato. Il passo successivo sarÃ quello della richiesta di rinvio a giudizio Indagata con lui, ma per favoreggiamento, una donna di 40 anni, residente a Monteodorisio che avrebbe aiutato il ragazzo a eludere le indagini dei Carabinieri rilasciando dichiarazioni risultate false.

Da appurare il movente del gesto.