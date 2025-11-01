Doppio Corrado, rimonta e vittoria Pro Vasto: battuta la Bacigalupo Vasto Marina

Vittoria in rimonta: al Comunale di Ortona la Pro Vasto batte la Bacigalupo Vasto Marina, con il punteggio di 2-1, e conquista 3 punti di fondamentale importanza al cospetto di una delle due squadre in testa alla classifica, nellâ€™anticipo dellâ€™11^ giornata di andata di Eccellenza abruzzese.

Match winner il difensore classe 2005 Sergio Corrado, braccetto destro del terzetto arretrato proposto da mister Giancarlo Manes, a bersaglio al 5â€² e al 33â€² del secondo tempo, ribaltando lâ€™iniziale vantaggio della squadra di Roberto Cesario, in gol con Garofalo al 41â€² della prima frazione di gara.

Una partita che Ã¨ stata intensa e combattuta: meglio la BVM padrona di casa nella prima parte della sfida, vicina al vantaggio in diverse occasioni, anche con una traversa colpita da capitan Vespasiano nelle battute iniziali, prima di infilare il pallone nella porta difesa da Cattafesta. Poi, nella ripresa, reazione e maggiore compattezza ed efficacia dei biancorossi, che sfruttano come meglio non potevano due azioni da calcio da fermo con Corrado, in entrambe le circostanze di testa, abile a segnare superando lâ€™estremo difensore avversario Dâ€™Amico.

Nel finale, poi, tentativi di riagguantare la paritÃ e opportunitÃ per Vespasiano e compagni, ma la difesa vastese ha retto, mantenendo il 2-1 a favore fino al triplice fischio di chiusura di Piscopiello di Chieti.

E, alla fine, grande esultanza di tutto il gruppo al cospetto dei tifosi biancorossi che nel corso della partita non avevano mancato di contestare, attraverso lâ€™esposizione di un significativo striscione, la scelta di giocare sul sintetico di Ortona, a 50 chilometri da Vasto, un confronto tra due squadre espressione della stessa cittÃ .

La vittoria riporta la Pro Vasto a quota 15 punti (sarebbero stati 18 senza la penalitÃ del 3-0 a tavolino inflitto per la gara con la Renato Curi Angolana). Resta a 22 la BVM, ancora in testa in attesa delle sfide domenicali.

Nel prossimo turno doppio confronto territoriale: Pro Vasto-San Salvo all'Aragona e Virtus Cupello-Bacigalupo Vasto Marina sul sintetico del Comunale cupellese.

Bacigalupo Vasto Marina: Dâ€™Amico, Vespasiano, Garofalo (36â€™ st Hajdarevic), Palermo, Morasca, Valerio, Di Tullio (25â€™ st Esposito), Irace (36â€™ st Sciarretta) Cellucci, Di Nisio (25â€™ st Di Nisio), Prestigiacomo (12â€™ st Di Lazzaro). A disp.: Massimini, Calvanese, Sciarretta, Hajdarevic, Muratore, Liscia. All. Cesario

Pro Vasto: Cattafesta, Corrado, Martignetti, Monteiro, Gambuzza, Conteh (39â€™ st Sannino) Tafili E., Formisano, Falciano, Morlando, Emane. A disp. Acquarola, Martiniello, Ventrella, De Santis, Dâ€™Angelo, Greggi, Ferreyra, Frazzano. All. Manes.

Arbitro: Piscopiello di Chieti (Di Girolamo e Di Filippo di Teramo)