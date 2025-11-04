Vasto celebra il 4 Novembre con due corone: memoria e unitÃ  nazionale

Vasto ha celebrato la Giornata dellâ€™UnitÃ Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne e condivisa. Due le corone dâ€™alloro deposte: una presso il Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli, lâ€™altra al Monumento ai Caduti del Mare in Via San Pietro. Un gesto simbolico che ha unito la cittÃ nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la libertÃ e la patria.

A fare gli onori di casa Ã¨ stata il vice sindaco Licia Fioravante, che nel suo intervento ha richiamato i valori fondanti della Costituzione e il significato profondo del sacrificio dei caduti. Un messaggio di pace e responsabilitÃ , in un tempo in cui i conflitti internazionali tornano a minacciare la stabilitÃ e i diritti fondamentali.

Alla cerimonia hanno preso parte le associazioni combattentistiche del territorio, le forze armate, le autoritÃ civili, le scuole e tanti cittadini. Un momento di raccoglimento e partecipazione che ha rafforzato il legame tra istituzioni e comunitÃ .

La commemorazione ha restituito alla cittÃ un senso di unitÃ e consapevolezza, ricordando che la libertÃ non Ã¨ un bene scontato, ma il frutto di scelte coraggiose e di sacrifici condivisi. Il 4 Novembre resta un giorno di memoria viva, che parla al presente e invita a costruire il futuro con dignitÃ e rispetto.

Servizio di Ercole d'Ercole