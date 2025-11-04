San Salvo ricorda i caduti: protagonisti gli studenti e il senso di comunitÃ 

San Salvo ha celebrato la Giornata dellâ€™UnitÃ Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia sobria e partecipata, che ha visto la presenza delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche, delle forze dellâ€™ordine, delle scuole e di numerosi cittadini.

La corona dâ€™alloro Ã¨ stata deposta al Monumento ai Caduti, preceduta dalla benedizione di Don Raimondo Artese, che ha ricordato il significato autentico della pace, come valore da coltivare ogni giorno, anche nei gesti piÃ¹ semplici.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti, che hanno animato la cerimonia con canti, poesie e lavori creativi realizzati in classe. Disegni, cartelloni e riflessioni hanno dato voce al loro impegno e alla loro sensibilitÃ , trasformando il ricordo in un momento vivo e sentito.

Presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, il vicesindaco, gli assessori comunali, le forze dellâ€™ordine e il tenente di vascello Rossella Dâ€™Ettorre, che ha portato il saluto delle istituzioni militari.

La cerimonia ha offerto uno spaccato autentico di partecipazione civica, dove il coinvolgimento delle scuole ha reso il tributo ai caduti ancora piÃ¹ significativo. I giovani, con la loro energia e creativitÃ , hanno saputo interpretare il senso profondo della giornata, rendendola attuale e vicina alle nuove generazioni.

Servizio di Ercole d'Ercole