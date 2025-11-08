Farmaci oncologici, il Patto per l’Abruzzo valuta l’esposto. Palmieri: “Pronto a chiarire tutto”

Non si placano le tensioni attorno alla presunta carenza di farmaci oncologici nella Asl Lanciano Vasto Chieti. Il Patto per l’Abruzzo, realtà civico-politica che riunisce forze di opposizione regionale, ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla Procura della Repubblica per chiedere approfondimenti sulla gestione dei trattamenti.

A stretto giro è arrivata la risposta del direttore generale Mauro Palmieri, che ha dichiarato: “Sono disponibile a fornire tutte le informazioni e i documenti utili per ricostruire la vicenda. Non abbiamo nulla da nascondere, perché la gestione del percorso farmaco — dalla valutazione del fabbisogno all’acquisto fino alla dispensazione — è sotto stretto controllo. Nessuno dei pazienti in trattamento è stato lasciato senza cure o ha subito danni”.

Palmieri ha poi aggiunto che l’aumento della spesa registrato negli ultimi mesi è legato alla crescita del numero di pazienti da trattare, in seguito all’ampliamento delle indicazioni cliniche da parte degli enti regolatori. “La domanda è aumentata in modo improvviso e imprevedibile, e questo ha richiesto una rimodulazione dei contratti con i fornitori, che ha comportato qualche giorno di attesa”, ha spiegato.

Infine, il direttore ha ribadito la disponibilità a testimoniare e a verificare singolarmente eventuali segnalazioni. “Qualora non corrispondenti al vero, sono pronto a tutelare l’onorabilità dei nostri professionisti e dell’intera Azienda”, ha concluso.

La vicenda potrebbe ora spostarsi sul piano giudiziario, con l’obiettivo di fare chiarezza su una questione che tocca il diritto alla cura, la trasparenza e la fiducia nelle istituzioni sanitarie.

Servizio di Ercole d'Ercole