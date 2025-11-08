Il Rettore Stuppia guiderà la missione della “d’Annunzio” in Cina

Una delegazione dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, guidata dal Rettore, Liborio Stuppia, sarà in missione nei prossimi giorni in Cina per un grande evento che prevede scambi scientifici e culturali all’interno del "Forum Rettori" e della "Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione", previsti dal 13 al 15 novembre prossimi. Agli incontri bilaterali, oltre alle delegazioni dei Rettori italiani, parteciperanno il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e i Ministri della Repubblica Popolare Cinese del Dicastero dell’Educazione e di quello della Scienza e della Tecnologia. Sono altresì previste sessioni tematiche, workshop, incontri one-to-one e visite a centri e ai laboratori di ricerca di eccellenza, dell’innovazione e della cooperazione cinesi interessati agli scambi bilaterali con l’Italia. In particolare, la delegazione guidata dal Magnifico Rettore prenderà parte ai lavori del forum Rettori Italia-Cina che si svolgerà a Pechino nella giornata del 13 novembre. Al forum parteciperanno oltre 50 Rettori di università italiane e cinesi.

Successivamente, la delegazione Ud’A si sposterà a Hangzhou per partecipare agli eventi di networking organizzati nell’ambito della settimana della scienza Italia-Cina. Non sarà questo l’unico appuntamento per la delegazione della “d’Annunzio”. Una prima rappresentanza, infatti, sarà in missione già prima per l’Italian Days on Higher Edication (IDOHE), che si terrà in Cina dall’8 all’11 novembre prossimi. Gli incontri si svolgeranno a Guangzhou l'8 novembre 2025 e proseguiranno con visite ai Campus universitari di Guangzhou e Shenzhen nei giorni 9 e 11 novembre. L'evento, organizzato da Uni-Italia, incentiva la connessione tra il sistema accademico italiano e cinese tramite forum istituzionali e sessioni con studenti e genitori. Un terzo evento, poi, vedrà la presenza di un’altra parte della delegazione che proseguirà la sua missione in Corea dove parteciperà al “SII! Study in Italy - Studiare in Italia”, organizzato da UNI-ITALIA nelle giornate del 14 e 15 novembre prossimi, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana di Seoul. L'evento prevede sia attività di networking con Università sud-coreane sia la promozione dell’Ateneo con studenti coreani interessati a studiare in Italia. Nell'ambito di questa visita, inoltre, la delegazione della “d’Annunzio” avrà un incontro con la Sangmyung University di Seoul per l’attivazione di percorsi di studio e di ricerca congiunti.

“Questa articolata missione - spiega il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia - segna un importante passo avanti nel più ampio percorso di internazionalizzazione del nostro Ateneo che costituisce un irrinunciabile elemento strategico del mio mandato oltre che una ineludibile necessità di sviluppo per una moderna università quale è e vuole continuare ad essere la “d’Annunzio”. Sono certo - sottolinea il Rettore - che l’impegno, messo in campo in questa complessa missione, porterà i frutti attesi oltre quelli che sono già oggi sotto gli occhi di tutti, perché è un grande risultato, impensabile solo pochissimi anni fa, quello della reciproca apertura di grandi realtà scientifiche, culturali e anche demografiche con Paesi ritenuti lontanissimi per un Ateno abruzzese, come la Cina e la Corea del Sud. Se siamo stati invitati a questi eventi e se possiamo partecipare alla pari a questi incontri - conclude il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia - un motivo c’è ed è la riconosciuta qualità a livello internazionale di una grande comunità accademica come quella dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, che è vivificata e sorretta dai suoi docenti, studenti e collaboratori del personale tecnico-amministrativo”.