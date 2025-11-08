Complimenti a Dalila Bonelli, orgoglio sansalvese e volto nazionale della ricerca AIRC

Il sindaco e l’amministrazione comunale di San Salvo esprimono le più vive congratulazioni a Dalila Bonelli, presidente dell’associazione Lory a Colori, scelta tra i testimonial nazionali dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) in occasione dei “Giorni della Ricerca”.

La sua presenza al Quirinale per la cerimonia di apertura della campagna nazionale rappresenta un riconoscimento importante non solo per il suo impegno instancabile a sostegno della ricerca scientifica, ma anche per la forza e la speranza che trasmette con la sua storia personale.

San Salvo è orgogliosa di lei e del suo costante contributo alla promozione della solidarietà e della cultura della prevenzione.

Grazie, Dalila, per essere esempio e ispirazione per tutta la nostra comunità.