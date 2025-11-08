Il Mondo che Vorrei aderisce a #ioleggoperchÃ©: lettura, comunitÃ  e crescita condivisa

In un clima di festa e partecipazione, il centro educativo Il Mondo che Vorrei ha dato il via alla sua adesione a #ioleggoperchÃ©. Genitori e bambini si sono ritrovati per leggere insieme, dando vita a momenti di ascolto, emozione e scoperta.

Lâ€™iniziativa rappresenta unâ€™opportunitÃ concreta per arricchire la biblioteca del centro, intitolata a Serena, che oggi conta 626 volumi. Lâ€™obiettivo Ã¨ chiaro: raggiungere quota 650 libri grazie alle donazioni di chi crede nel potere trasformativo della lettura.

Chi desidera contribuire puÃ² farlo recandosi presso la cartolibreria in via dello Stadio, dove Ã¨ possibile donare un libro destinato alla biblioteca del centro.

Promossa dallâ€™Associazione Italiana Editori con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dellâ€™Istruzione, #ioleggoperchÃ© punta a rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, creando e potenziando biblioteche scolastiche ed educative.

Come ricordano gli educatori del centro, ogni libro donato Ã¨ un piccolo seme di conoscenza, pronto a germogliare nella mente e nel cuore dei lettori di domani.

Leggere insieme Ã¨ un abbraccio di parole.

Servizio di Ercole d'Ercole