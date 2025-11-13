FUORI DAL COMUNE - San Salvo - Seconda puntata del 13.11.2025 - TRSP

È disponibile all’interno dell’articolo il video integrale della seconda puntata di “Fuori dal Comune”, dedicata a San Salvo e trasmessa su TRSP, televisione interregionale visibile sul canale 99 del digitale terrestre.

Ospiti di rilievo: Elisa Marinelli, assessore ai Lavori Pubblici e al Turismo; Emanuela Tascone, consigliera del gruppo PD; Oreste Ciavatta, presidente del Consorzio di Gestione del Porto Turistico di San Salvo; e Maria Sabatini, presidente della Pro Loco San Salvo.

Nel corso della trasmissione si è parlato di turismo, attualità e prospettive future per la città, in un confronto ricco di spunti e testimonianze. TRSP ha voluto raccontare questo momento valorizzando le voci del territorio e offrendo uno spazio di dialogo aperto e costruttivo.