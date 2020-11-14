Venerdì 14 novembre - La Parola del Signore

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva. Io vi dico: in quella notte, due si troveranno nello stesso letto: l’uno verrà portato via e l’altro lasciato; due donne staranno a macinare nello stesso luogo: l’una verrà portata via e l’altra lasciata». Allora gli chiesero: «Dove, Signore?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi». (Lc 17,26-37)

Oggi ci parla di come i Giudei attendevano, con grande desiderio, il Regno di Dio e ne aspettavano con ansia la realizzazione, forse spronati dalle parole di Giovanni.

Nella Parola di oggi Gesù ci parla dell’essere pronti ed attenti a riconoscere i segni della sua presenza e narrando, due eventi dell'Antico Testamento, cerca di svegliare anche noi quell’essere pronti e attenti agli eventi che accadono attorno a noi, perché:

* al tempo di Noè poi venne il diluvio universale;

* ai tempi di Lot, a Sodoma piovve fuoco.

Gesù ci invita ad essere pronti, nella vigilanza e nella fede, per l'incontro con Dio e parla di un giudizio, di una morte improvvisa, mentre rischiamo di essere presi soltanto dalle cose di questo mondo « mangiavano, bevevano, prendevano marito,… compravano, vendevano, piantavano, costruivano … li fece morire tutti.» Credo che voglia dire, anche a me e te, che dobbiamo fermarci un attimo e non lasciarci prendere dalla routine e che, pensare solo alle cose, possono farci credere che la vita è tutta qui e non riusciamo a coglierne il senso vero a cui siamo chiamati.

Ed io sono attento alla Parola? Riconosco nella mia vita i segni della Sua presenza?

Signore, fammi essere attento allo scorrere della mia vita e la Tua Parola mi aiuti ad essere attento ai segni che compi nella mia vita per essere pronto all’incontro con Te. Amen