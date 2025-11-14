“Sussurri d'Autunno – L’anima nelle pietre e nei colori” con Cinzia Corti e Luigi Marchesani

Nel suggestivo scenario della Sala Multimediale del Comune di Cupello, presso Corso Mazzini, sabato 15 e domenica 16 novembre si terrà la mostra d’arte “Sussurri d’Autunno – L’anima nelle pietre e nei colori”, un incontro tra materia e sentimento che unisce due sensibilità artistiche del territorio: Cinzia Corti, artista vastese, e Luigi Marchesani, artista cupellese.

L’esposizione, inserita nel calendario delle iniziative dell’Estate di San Martino, nasce in collaborazione con la Pro Loco di Cupello e intende offrire ai visitatori un viaggio visivo ed emozionale attraverso le diverse forme dell’espressione artistica: dai sassi dipinti di Corti, che custodiscono l’anima delle cose semplici e della natura, alle tele di Marchesani, in cui i colori caldi e vibranti dell’autunno diventano voce dell’interiorità.

Un dialogo poetico tra pietra e pennello, tra emozione e materia, capace di raccontare l’autunno come stagione dell’anima e della riflessione, ma anche come momento di rinascita e creatività condivisa.

La mostra sarà aperta sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio.

Un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio attraverso l’arte dei suoi protagonisti, in un clima di convivialità e cultura che accompagna le tradizioni di San Martino.