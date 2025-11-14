“Cavaliere al Merito della Repubblica”, onorificenza consegnata a José Vitelli

Il 12 novembre è la Giornata che la Repubblica Italiana dedica al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace in occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya in Iraq.
Durante la cerimonia di quest’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ospitato la consegna delle onorificenze a “Cavaliere al Merito della Repubblica” da parte del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri Generale Franco Federici.
Tra gli insigniti quest’anno José Vitelli di Scerni, a cui il sindaco Daniele Carlucci e tutta l’Amministrazione Comunale hanno inviato le congratulazioni.
Vitelli è stato insignito lo scorso 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Lo stesso giorno l’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica” è stata consegnata ad un altro cittadino di Scerni, il sottufficiale dell’Esercito Mauro Marrone.