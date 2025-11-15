Vasto ricorda i marinai caduti nel naufragio del 1899

Il 16 novembre del 1899 un violento temporale si abbattÃ© sul litorale vastese, causando lâ€™affondamento di quattro barche a vela e la morte di ventuno pescatori delle marinerie di Vasto e San Vito Chietino. Una tragedia che segnÃ² profondamente la comunitÃ , privando famiglie di padri, figli e fratelli impegnati nel duro lavoro della pesca.

A distanza di 126 anni, la cittÃ ha reso omaggio a quelle vittime con una cerimonia a Vasto Marina, tra via Ortona e piazza Capitano Mario Olivieri, luogo simbolico da cui i marinai partirono per la loro ultima uscita in mare.

AutoritÃ civili e militari, insieme a numerosi cittadini, hanno partecipato al momento di raccoglimento. La stele di piazza Olivieri Ã¨ stata ornata di fiori e benedetta, mentre la comunitÃ si Ã¨ stretta nel ricordo di chi non fece ritorno a casa.

Il rito ha avuto un forte valore simbolico: non solo memoria storica, ma anche testimonianza di un legame che unisce la cittÃ al mare e alla sua marineria. Il sacrificio di quei pescatori diventa cosÃ¬ un monito e un insegnamento da tramandare alle nuove generazioni, affinchÃ© non si perda la consapevolezza di quanto il mare abbia dato e tolto alla comunitÃ .

Un minuto di silenzio ha concluso la cerimonia, restituendo la solennitÃ di un ricordo che continua a vivere nel cuore della cittÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole