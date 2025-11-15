San Salvo a bocca asciutta, la Virtus Cupello s'impone con Stivaletta

Anticipo del sabato in Eccellenza abruzzese senza sorrisi per il San Salvo, sconfitto di misura (punteggio finale 0-1) dalla Virtus Cupello al Vito Tomeo,

E' un gol del solito Cristian Stivaletta a decidere la sfida a favore dei rossoblÃ¹ di Peppino Di Francesco. Rete realizzata, di testa, dal numero 10 ospite, al suo 9Â° centro in campionato, proprio in chiusura della prima frazione di gara.

Resta a mani vuote, dunque, la compagine allenata da Walter Piccioni.

Sin dalle prime battute della partita padroni di casa in pressione costante, ma senza troppi sbocchi in avanti con i cupellesi abili a compattarsi in difesa e a provare le ripartenze, nelle quali danno sempre l'impressione di poter â€˜far maleâ€™ agli avversari. Proprio al tramonto dei primi 45 minuti di gara l'episodio-chiave. Punizione calciata da capitan Obodo e stacco perfetto di Stivaletta che batte Lanziani.

Nella ripresa locali pericolosi in avvio con Di Ruocco, sul quale si esalta Di Cencio, poi altre opportunitÃ per Jelicanin e Ricciardi e proteste dei locali per un contatto dubbio in area tra Sebastiani e Di Ruocco. Vicina al raddoppio, a seguire, la Virtus Cupello, con Zaccardi.

Intenso il finale: la Virtus Cupello resta in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Asslani, poco prima entrato in sostituzione di Zaccardi. Il San Salvo preme, gli avversari arretrano, ma sono loro ad andare ancora vicini al bersaglio con Stivaletta che colpisce il palo dopo un veloce contropiede orchestrato da Capitanio. L'assalto finale sansalvese non sortisce effetto: la porta di Di Cencio resta imbattuta e la Virtus Cupello puÃ² festeggiare un successo prezioso e importante, frenando la corsa di Cardinale e compagni dopo le due ultime vittorie conquistate contro Folgore Delfino Curi Pescara e Pro Vasto.

MercoledÃ¬ 19 di nuovo al Vito Tomeo il San Salvo per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Pianella, vittorioso 2-0 nel match di andata.

San Salvo-Virtus Cupello 0-1

Rete: 45â€™ Stivaletta

San Salvo: Lanziani, Preta (35' st Iacovetta), Traino (43â€™ st Falcone), Cichella, Cardinale, Felice (13â€™ st Zanette), Ricciardi, Gagliano, Jelicanin, Di Ruocco, Bessa (13â€™ st Squadrone). A disp. Zocaro, Tana, Persoglio, Coletti, Potalivo. All. Piccioni

Virtus Cupello: Di Cencio, Zaccardi (32â€™ st Asllani), Minchillo, Sebastiani, De Min, Obodo, Capitanio, Carlucci, Bainotto (43â€™ st Sputore), Stivaletta, Troiano. A disp. Fucci, Soria, Ferrara, Lombardi, Bellano, Paolucci, Berardi. All. Di Francesco

Arbitro: Maiellaro di Parma (Pietrangeli di Sulmona e Dodani di Avezzano)