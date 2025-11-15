Assovasto: imprese e scuole di Vasto insieme per costruire futuro

Asso Vasto ha saputo trasformare il suo evento in un vero e proprio laboratorio di crescita e conoscenza. La presenza di molte nuove realtà imprenditoriali ha arricchito il programma, ma il cuore della giornata è stato rappresentato dalle scuole di Vasto: il Polo Liceale “Raffaele Mattioli” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Palizzi–Mattei”, due eccellenze del territorio.

Gli studenti hanno potuto toccare con mano il mondo del lavoro, dialogando con imprenditori e professionisti presenti negli stand. Un’occasione preziosa per comprendere da vicino dinamiche, opportunità e sfide del tessuto produttivo locale.

Il coinvolgimento delle scuole ha dato forza all’idea che la sensibilizzazione e l’orientamento debbano partire dai più giovani. Educare al rispetto delle competenze e avvicinare i ragazzi alle imprese significa costruire una società più consapevole e pronta ad affrontare le sfide del futuro.

Asso Vasto si conferma così un punto di riferimento per la crescita del territorio, mentre il Mattioli e il Palizzi–Mattei ribadiscono il loro ruolo centrale nel preparare le nuove generazioni a essere protagoniste del domani.

Servizio di Ercole d'Ercole