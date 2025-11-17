SanitÃ  in affanno: paziente denuncia ore di attesa per una visita ortopedica

La sanitÃ locale continua a fare i conti con una cronica carenza di personale. Una difficoltÃ che si traduce in reparti rallentati, visite rinviate e pazienti costretti ad attendere per ore prima di ricevere le cure necessarie. Una situazione che non riguarda solo i numeri, ma che ha conseguenze dirette sulla vita delle persone.

Ãˆ quanto emerge dalla denuncia di una paziente, trasportata in ospedale con lâ€™ambulanza e rimasta per ore in attesa di radiografie e visita ortopedica.

Il racconto diretto evidenzia il peso delle ore trascorse senza risposte, con un reparto paralizzato dalla carenza di personale. La mancanza di medici e operatori sanitari rallenta ogni procedura, con conseguenze immediate sulla qualitÃ dellâ€™assistenza e sul diritto alla salute.

Non si tratta di un episodio isolato: le lunghe attese per esami e visite specialistiche sono ormai un problema strutturale. Senza risorse umane sufficienti, anche le urgenze rischiano di trasformarsi in percorsi ad ostacoli, con pazienti costretti a rimanere in barella e operatori sotto pressione.

La denuncia mette in luce un nodo centrale: la carenza di personale non Ã¨ solo un dato amministrativo, ma unâ€™emergenza che si riverbera inevitabilmente su chi ha bisogno di cure tempestive.

Servizio di Ercole d'Ercole con AUDIO DELLA TELEFONATA DELLA PAZIENTE