Claudia Scampoli e Giada Bianchi, un'altra sfida per accedere ai sedicesimi di finali dei Mondiali di beach volley

Si Ã¨ conclusa la terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di beach volley in corso di svolgimento al â€˜The Driveâ€™ di Adelaide (Australia) e, con essa, si sono concluse anche tutte le pool.

In virtÃ¹ dei risultati ottenuti nelle tre partite del girone, entrambe le coppie azzurre, guidate dal direttore tecnico della nazionale femminile Caterina De Marinis, avanzano nella manifestazione. Nellâ€™ultima uscita, prima dei turni ad eliminazione diretta, sono arrivate una vittoria e una sconfitta per le compagini federali.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si rifanno immediatamente dalla sconfitta subita nella giornata di ieri contro le neozelandesi Polley/MacDonald e battono con un secco 2-0 (21-16, 21-12) le statunitensi Donlin/Denaburg. Questa vittoria consente alle azzurre di chiudere la pool I al primo posto e di conquistare dunque lâ€™accesso diretto ai sedicesimi di finale (dovranno sfidare le tedesche MÃ¼ller/Tillmann).

Claudia Scampoli e Giada Bianchi, invece, dopo il successo della giornata di ieri contro le messicane Torres/Gutierrez, si arrendono alle temibili lettoni Tina/Anastaija per 2-0 (22-20, 21-15). La formazione azzurra, dunque, chiude la pool E al terzo posto, frutto di due sconfitte e una vittoria e, non riuscendo a rientrare tra le migliori quattro terze che hanno il diritto di accedere direttamente ai sedicesimi di finale, dovrÃ disputare il turno â€˜lucky loserâ€™ (martedÃ¬ 18 novembre ore 6) contro le francesi Vieira/Chamereau, team medaglia dâ€™argento ai Campionati Europei di DÃ¼sseldorf.

Fonte e foto: Federazione Italiana Pallavolo



