Vasto-San Salvo: la stazione nuova con problemi da struttura vecchia

Una stazione nuova, moderna, pensata per migliorare la mobilitÃ del territorio e accogliere i viaggiatori con spazi funzionali e servizi aggiornati. Ma la realtÃ racconta unâ€™altra storia.

Alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, infatti, ad ogni pioggia le scale e il sottopasso dei binari si trasformano in un percorso ad ostacoli: infiltrazioni dâ€™acqua e allagamenti che rendono difficoltoso il passaggio e mettono in evidenza problemi che non ci si aspetterebbe da unâ€™infrastruttura appena inaugurata.

Unâ€™anomalia che colpisce proprio per il contrasto: il nuovo che presenta giÃ difetti da vecchio. Una struttura inaugurata con lâ€™obiettivo di rappresentare un salto di qualitÃ per il territorio, ma che si trova a fare i conti con criticitÃ tipiche di edifici datati o trascurati.

I lavori di completamento sono ancora in corso, ma intanto i disagi per i viaggiatori sono concreti. Chi utilizza la stazione si trova a dover affrontare scale bagnate e sottopassi impraticabili, con inevitabili rischi per la sicurezza e la fruibilitÃ dellâ€™opera.

La vicenda solleva interrogativi sulla progettazione e sullâ€™esecuzione dei lavori, e richiama lâ€™attenzione sulla necessitÃ di garantire standard di qualitÃ e durabilitÃ nelle infrastrutture pubbliche. PerchÃ© una stazione nuova non puÃ² permettersi di sembrare giÃ vecchia.

Servizio di Ercole d'Ercole