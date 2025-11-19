Partecipa a IlTrigno.net

Vasto-San Salvo: la stazione nuova con problemi da struttura vecchia

AttualitÃ 
Una stazione nuova, moderna, pensata per migliorare la mobilitÃ  del territorio e accogliere i viaggiatori con spazi funzionali e servizi aggiornati. Ma la realtÃ  racconta unâ€™altra storia.

Alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, infatti, ad ogni pioggia le scale e il sottopasso dei binari si trasformano in un percorso ad ostacoli: infiltrazioni dâ€™acqua e allagamenti che rendono difficoltoso il passaggio e mettono in evidenza problemi che non ci si aspetterebbe da unâ€™infrastruttura appena inaugurata.

Unâ€™anomalia che colpisce proprio per il contrasto: il nuovo che presenta giÃ  difetti da vecchio. Una struttura inaugurata con lâ€™obiettivo di rappresentare un salto di qualitÃ  per il territorio, ma che si trova a fare i conti con criticitÃ  tipiche di edifici datati o trascurati.

I lavori di completamento sono ancora in corso, ma intanto i disagi per i viaggiatori sono concreti. Chi utilizza la stazione si trova a dover affrontare scale bagnate e sottopassi impraticabili, con inevitabili rischi per la sicurezza e la fruibilitÃ  dellâ€™opera.

La vicenda solleva interrogativi sulla progettazione e sullâ€™esecuzione dei lavori, e richiama lâ€™attenzione sulla necessitÃ  di garantire standard di qualitÃ  e durabilitÃ  nelle infrastrutture pubbliche. PerchÃ© una stazione nuova non puÃ² permettersi di sembrare giÃ  vecchia.

Servizio di Ercole d'Ercole

