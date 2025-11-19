Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio rieletta presidente: “Un nuovo mandato all’insegna di innovazione e territorio”

Marisa Tiberio, imprenditrice teatina, presidente nazionale della Fondazione Orlando e vicepresidente nazionale di Federmoda Confcommercio, è stata rieletta per acclamazione alla guida della Confcommercio della provincia di Chieti.

La conferma è arrivata durante l’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali, svoltasi nei locali dedicati a formazione e lavoro della sede dell’associazione.

Per Tiberio, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, si tratta del terzo mandato consecutivo, un segno evidente della fiducia espressa dagli associati verso il percorso di rappresentanza, crescita e rafforzamento dei servizi portato avanti negli ultimi anni.

Contestualmente all’elezione della presidente, sono stati rinnovati anche il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri. L’assemblea è stata dedicata alla memoria di Alberto Corti, responsabile di Confturismo, ricordato come figura di alto valore umano e professionale.

Nel suo intervento, la presidente Tiberio ha illustrato le linee guida del nuovo mandato, puntando su temi centrali per lo sviluppo del tessuto economico territoriale. «Particolare attenzione – ha spiegato – sarà riservata al territorio e al ricambio generazionale della dirigenza. Continueremo a investire su formazione, innovazione e digitalizzazione, oltre che sul rafforzamento dei servizi alle imprese e sulla riorganizzazione dell’organigramma tecnico, politico e delle Federazioni».

Tiberio ha quindi espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: «La rielezione per acclamazione mi riempie di responsabilità. Ringrazio imprenditori e imprenditrici che hanno creduto nel percorso avviato e scelgono di proseguirlo con noi. Il mio impegno sarà ascoltare, sostenere e accompagnare le imprese in una fase complessa ma ricca di opportunità».

La presidente ha poi rivolto un pensiero speciale ad Alberto Corti: «Con la sua umanità e professionalità ci ha insegnato il valore della collaborazione, della passione e della visione. Dedico questo mandato alla comunità che rappresentiamo e agli operatori che ogni giorno contribuiscono alla vitalità economica della nostra provincia».

Il nuovo Consiglio direttivo

Nel rinnovato Consiglio direttivo della Confcommercio Chieti entrano: Mariachiara Boccasini, Emanuele Cieri, Guido D’Alessandro, Franco Di Bucchianico, Roberto Di Cicco, Luca Ferrari, Rosanna Tiziana Iozzi, Roberto Martino, Cinzia Mincone, Ivan Teodoro Pantalone, Paolo Perrotta, Alfonso Pirozzi, Daniela Assunta Rosica e Maurizio Tiberio.

Organi di controllo e probiviri

Revisori dei conti: Luigi Carunghio, Antonio Russo, Marianna Marino.

Revisori supplenti: Claudio Sulpizio, Claid Marino.

Probiviri effettivi: Anna Schiazza, Francesca Scarpantonio, Vilma Ciaschetti.

Probiviri supplenti: Marisa Sulpizio, Gabriella D’Orazio.