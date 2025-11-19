Stella Michelin confermata per 'al Metrò' dei fratelli Antonio e Nicola Fossaceca

Conferma della prestigiosa Stella Michelin per il Ristorante al Metrò di San Salvo Marina dei fratelli Antonio e Nicola Fossaceca.

Il riconoscimento arriva per il 14° anno consecutivo. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di oggi, al Teatro Regio di Parma nell'ambito della presentazione della Guida Michelin 2026.

La nota dei fratelli Fossaceca: "Confermarsi non è mai facile. Grazie alla passione per il nostro lavoro e con il supporto fondamentale di tutte le persone che fanno parte del nostro Staff, proseguiamo il nostro cammino nella Guida Rossa Michelin da ben 14 anni!



Un grazie di cuore a Voi: a chi ci segue da quando abbiamo mosso i primi passi nel mondo della ristorazione fino ad arrivare all'ultimo Ospite che è entrato al Metrò.

E grazie alle nostre famiglie, porto sicuro in questi anni di sacrifici.



È sempre una grande gioia.



Grazie da Antonio, Nicola e tutto lo Staff de al Metrò!"