Scoglio Usa insuperabile, battute Claudia Scampoli e Giada Bianchi

Si è chiuso al diciassettesimo posto il percorso della vastese Claudia Scampoli e di Giada Bianchi ai Mondiali di beach volley ad Adelaide, in Australia.

Questa mattina al “The Drive” le azzurre sono state sconfitte 0-2 (14-21, 19-21) dalle forti e fino ad ora imbattute statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, perdendo dunque la possibilità di proseguire il torneo.

Partita sulla carta difficile per la formazione federale, e così è stato. Il primo set ha visto le statunitensi prendere in mano fin da subito le redini del gioco, passando dal 4-9 al 9-15, prima di chiudere il parziale sul 14-21. Seconda frazione di gioco estremamente equilibrata. Le due formazioni si sono sfidate colpo su colpo. Le azzurre hanno inizialmente comandato il set passando dal 6-4, al 12-9, fino sul 17-16, momento però di leggero smarrimento, che ha visto il ritorno perentorio delle rivali, brave a trovare prima la parità (17-17), poi il decisivo affondo che è valso il 19-21 di fine match.

Nonostante la sconfitta, un’altra buona prova della coppia azzurra guidata dal direttore tecnico della nazionale femminile Caterina De Marinis, oggi fermata da una delle formazioni più in forma del circuito, numero tre del torneo e proveniente da tanti importanti piazzamenti nei vari Elite16 del Beach Pro Tour. Per Claudia Scampoli e Giada Bianchi esperienza dunque positiva e formativa nella prima rassegna iridata di coppia.

Domani mattina torneranno invece sulla sabbia Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; alle ore 06.30 le campionesse d’Italia in carica affronteranno le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann, in palio l’accesso ai quarti di finale.

Fonte e foto: Federazione Italiana Pallavolo