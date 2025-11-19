Guardia di Finanza: sequestrati beni per oltre 3,5 milioni di euro a Pescara

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 3,5 milioni di euro, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura Europea.

Sono stati sottoposti a sequestro numerosi rapporti bancari, un immobile, denaro contante e oggetti preziosi per un valore di circa 230mila euro.

Lâ€™indagine nasce da una verifica fiscale avviata nei confronti di una societÃ a responsabilitÃ limitata, individuata grazie a unâ€™analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie. Le verifiche hanno portato a scoprire una frode milionaria, attuata attraverso la dichiarazione di attivitÃ fittizie e lâ€™utilizzo di passaggi finanziari meramente cartolari, privi di sostanza economica, ma funzionali a simulare lâ€™esistenza di una florida realtÃ aziendale.

Un sistema fraudolento che ha consentito di ottenere indebitamente contributi nazionali ed europei, compresi circa 500mila euro di risorse stanziate nellâ€™ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le indagini, coordinate dalla Procura Europea â€“ Ufficio di Roma â€“ e condotte in co-delega dal Nucleo di Pescara e dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica, hanno ricostruito lâ€™esistenza di un gruppo criminale dedito a truffe per il conseguimento di finanziamenti pubblici e prestiti garantiti da Medio Credito Centrale â€“ Banca del Mezzogiorno, con successivo riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti.

Il sistema di frode si basava sulla presentazione alla SIMEST S.p.A. di documenti contabili artefatti e attestazioni false. La collaborazione della stessa SIMEST Ã¨ stata determinante per ricostruire la vicenda.

Al termine delle attivitÃ investigative sono state deferite alla Procura Europea complessivamente 10 persone, mentre il profitto del reato Ã¨ stato quantificato in circa 3,7 milioni di euro.

Unâ€™operazione che conferma il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie e nella tutela della trasparenza nellâ€™utilizzo dei fondi pubblici.

Servizio di Ercole d'Ercole