Assovasto riunisce istituzioni, scuola, imprese e formazione su TRSP

Un confronto concreto tra aula e mondo produttivo. È stato questo il cuore dello speciale televisivo andato in onda su TRSP – canale 99, dedicato alla manifestazione organizzata da Assovasto “Dal banco di scuola al mondo del lavoro”.
Lo speciale ha raccolto testimonianze di rilievo:
- Sindaci di Vasto e San Salvo, insieme ad assessori anche molisani e a un senatore, a conferma della portata istituzionale e dell’utilità di un evento capace di rafforzare il dialogo tra comunità e territorio.
- Dirigenti scolastici, che hanno illustrato le sfide quotidiane della formazione e l’importanza di un raccordo stabile con il mondo del lavoro.
- Imprese locali, affiancate da enti di formazione e agenzie interinali, chiamati a testimoniare il valore dell’incontro con gli studenti e la centralità delle competenze.
- Ragazzi e studentesse, che hanno portato la freschezza delle loro aspirazioni e la concretezza delle domande sul futuro professionale.
Grazie alla collaborazione con il giornalista di TRSP Ercole D’Ercole, lo speciale è disponibile in versione integrale e consente di rivivere tutti i momenti della manifestazione.
Un documento televisivo che restituisce la pluralità delle voci e la forza di un’iniziativa capace di unire istituzioni, scuola e mondo del lavoro attorno a un obiettivo comune: costruire insieme il futuro dei giovani.