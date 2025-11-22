Vasto: aria di Open Day al “Pantini Pudente”

Aria di Open Day all’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Pantini Pudente” di Vasto. Una delle scelte più importanti per i ragazzi è proprio l’indirizzo formativo da intraprendere subito dopo le scuole medie: un percorso di cinque anni che segna profondamente la vita degli studenti e che culmina con l’esame di maturità, momento decisivo che li qualifica e li prepara ad affrontare l’università, il lavoro e le sfide della società.

Gli Open Day rappresentano un’occasione preziosa per alunni e genitori: permettono di toccare con mano l’offerta formativa della scuola, conoscere i docenti, visitare i laboratori e comprendere meglio le opportunità che ogni indirizzo mette a disposizione. È un momento di orientamento concreto, che aiuta a scegliere con consapevolezza il percorso più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni.

Il “Pantini Pudente” di Vasto si distingue per la ricchezza delle sue iniziative. Durante l’anno vengono organizzati eventi di prestigio, convegni tematici, progetti Erasmus e attività culturali che rafforzano la formazione degli studenti e ne valorizzano i talenti. La scuola investe su lingue, digitalizzazione, sport e musica, creando un ambiente dinamico e stimolante che accompagna i ragazzi nella loro crescita personale e professionale.

La comunità scolastica si presenta come un vero laboratorio di futuro: tradizione e innovazione si intrecciano per formare giovani maturi, consapevoli e pronti a inserirsi con competenza nel mondo del lavoro e dell’università. Ogni iniziativa, dagli scambi internazionali ai progetti di inclusione, contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare le potenzialità di ciascun studente.

Il “Pantini Pudente” di Vasto si conferma così un punto di riferimento per la città e per il territorio. Gli Open Day diventano il momento privilegiato per mostrare la qualità dell’offerta formativa e la visione di una scuola che guarda lontano, capace di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita che li rende protagonisti del loro futuro.

Servizio di Ercole d'Ercole