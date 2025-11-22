Vasto: Open Day al Polo Liceale “Raffaele Mattioli”

Il Polo Liceale Statale “Raffaele Mattioli” di Vasto si presenta con l’Open Day, un’occasione per studenti e famiglie di conoscere da vicino un’offerta formativa articolata e di qualità. La scelta liceale diventa un momento decisivo per i ragazzi, che possono orientarsi verso percorsi diversi ma complementari, capaci di coniugare cultura, innovazione e creatività.

Il Liceo Scientifico tradizionale propone un equilibrio tra discipline umanistiche e scientifiche. Matematica, fisica e scienze naturali si affiancano a letteratura, filosofia e storia, formando studenti con una preparazione completa e solida. È il percorso ideale per chi vuole sviluppare metodo, capacità di analisi e competenze necessarie per affrontare l’università e la ricerca.

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate si concentra maggiormente su matematica, informatica e discipline scientifiche, riducendo il peso del latino e potenziando le competenze tecnologiche. È un indirizzo pensato per chi desidera una formazione orientata all’innovazione digitale e alle applicazioni pratiche della scienza, con laboratori e attività sperimentali che preparano a professioni tecniche e scientifiche di nuova generazione.

Il Liceo Musicale rappresenta l’anima artistica del Mattioli. Qui gli studenti possono coltivare il talento musicale con lo studio di strumenti, teoria e pratica orchestrale, senza rinunciare alle discipline liceali di base. È un percorso che unisce cultura e creatività, valorizzando l’espressione artistica e aprendo le porte a carriere nel mondo della musica, dello spettacolo e dell’insegnamento.

Il Polo Liceale “Raffaele Mattioli” di Vasto si conferma così una scuola capace di offrire percorsi diversi ma complementari, che rispondono alle esigenze di studenti con passioni e inclinazioni differenti. Gli Open Day diventano il momento privilegiato per scoprire da vicino questa ricchezza formativa, toccare con mano laboratori e attività e comprendere come il Mattioli sappia formare cittadini consapevoli, preparati e pronti a costruire il proprio futuro.

Servizio di Ercole d'Ercole