Vasto, il Pantini-Pudente ricorda Mario Pachioli: commozione e intitolazione di un laboratorio

Al Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto si è svolto un evento intenso e partecipato per ricordare il maestro Mario Pachioli. Nell’Aula Magna dell’istituto, studenti, docenti e cittadini hanno condiviso un momento di memoria e riconoscenza, alla presenza della moglie Erica Targetti, della figlia Grazia Pachioli e dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

La cerimonia ha sottolineato il legame profondo tra la città e l’artista, trasformando il ricordo in un’occasione di comunità. Le parole della famiglia hanno restituito la dimensione umana di Pachioli, mentre l’intervento delle istituzioni ha ribadito il valore di mantenere viva la memoria di chi ha contribuito alla crescita culturale del territorio.

Il momento più significativo è stato l’intitolazione di un laboratorio del liceo al nome di Mario Pachioli, un gesto che consegna alle nuove generazioni un simbolo concreto di continuità e ispirazione. In quello spazio, studenti e docenti troveranno un segno tangibile del legame tra arte, scuola e comunità.

La partecipazione numerosa e la commozione dei presenti hanno reso l’iniziativa un vero atto collettivo di riconoscenza, capace di trasformare il ricordo in patrimonio condiviso.

Con l’evento al Pantini-Pudente, Vasto ha voluto riaffermare il valore della memoria e della gratitudine. L’intitolazione del laboratorio segna un ponte tra passato e futuro, consegnando ai ragazzi un’eredità che non è solo artistica, ma profondamente civica.

Servizio di Ercole d'Ercole