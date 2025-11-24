Open Day al Palizzi-Mattei: lâ€™istituto che unisce economia, tecnologia e innovazione

Open Day al Palizzi-Mattei. Lâ€™istituto si apre agli studenti e alle famiglie con un evento che diventa occasione di orientamento e di scoperta. Una giornata per conoscere da vicino unâ€™offerta formativa ampia e qualificata, che unisce tradizione e innovazione, con percorsi liceali, tecnici ed economici, e la partecipazione al progetto nazionale sullâ€™intelligenza artificiale.

Il Palizzi-Mattei mette al centro il futuro dei ragazzi con il suo Open Day. Lâ€™istituto si presenta come protagonista della formazione locale, offrendo un ventaglio di indirizzi che abbracciano i settori tecnologico ed economico. Nei laboratori moderni e attrezzati gli studenti possono sperimentare informatica, elettronica, robotica, chimica, biotecnologie e automazione industriale, affiancati da percorsi economici che consentono di comprendere le dinamiche produttive e finanziarie.

Accanto ai percorsi tecnici ed economici, il Palizzi-Mattei conferma la soliditÃ del suo liceo scientifico, da anni punto di riferimento per chi cerca una preparazione rigorosa e versatile. Lâ€™istituto garantisce un percorso che unisce metodo e apertura culturale, offrendo agli studenti basi solide per affrontare lâ€™universitÃ e le carriere piÃ¹ qualificate.

Il Palizzi-Mattei Ã¨ stato selezionato tra soli tredici istituti italiani per la sperimentazione dellâ€™intelligenza artificiale nella didattica. Un riconoscimento che pone lâ€™istituto in prima linea nella trasformazione digitale dellâ€™istruzione, offrendo agli studenti la possibilitÃ di vivere esperienze innovative e di apprendere con strumenti che personalizzano e potenziano il percorso formativo.

Con lâ€™Open Day, il Palizzi-Mattei si apre non solo agli studenti ma anche alle famiglie e al territorio. Lâ€™istituto si conferma motore di crescita culturale ed economica, rafforzando il legame con la comunitÃ e diventando spazio di dialogo e progettualitÃ condivisa.

Con lâ€™Open Day, il Palizzi-Mattei ribadisce il proprio ruolo di istituto di riferimento per la formazione dei giovani. Lâ€™offerta che integra percorsi economici e tecnologici, il liceo scientifico e la sperimentazione nazionale sullâ€™intelligenza artificiale, rende la scuola protagonista di un progetto educativo che guarda al futuro con concretezza e visione. Partecipare allâ€™Open Day significa entrare in contatto con un ambiente che non si limita a trasmettere conoscenze, ma costruisce competenze e prospettive di vita.

Servizio di Ercole d'Ercole