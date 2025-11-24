Gioventù Diocesana di Chieti-Vasto riunita a Bucchianico per la 40^ GMG

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 23 novembre (Solennità di Cristo Re) la 40^ Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana organizzata dal settore giovani di Chieti-Vasto guidato da don Andrea Manzone e dalla Consulta Giovanile, presso il Santuario San Camillo De Lellis a Bucchianico.

Lo slogan che ha accompagnato l'appuntamento è stato “Giovani di Speranza, Giovani di Carità”. Presenti Don Francesco Buono autore del libro “Va', tuo figlio vive”, e l'Arcivescovo Mons. Bruno Forte, incentrando la testimonianza su “San Camillo, pellegrino di speranza”.

Momento significativo il passaggio nella Porta Santa della Chiesa Giubilare, all'interno della quale i partecipanti hanno sostato davanti al corpo di San Camillo per affidare a lui gioie e dolori della vita quotidiana.

A seguire un breve dibattito e la celebrazione della Santa Messa.

Presente anche una delegazione dell'Azione Cattolica della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo, accompagnata da don Nicola Florio e don Domenico Spagnoli.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni