Acquedotto Romano delle Luci, nel ricordo di Marco Rapino un pannello didattico di Italia Nostra del Vastese

"Dal Tratturo Magno la suggestiva visione del percorso del primo tratto dell'Acquedotto Romano delle Luci, breve spiegazione vicino al pozzo 1, dov'Ã¨ un pannello didattico, passeggiata lungo il primo tratto del percorso fino al pozzo 13, affianco all'Agriturismo "Le Magnolie".

Grazie alla generositÃ di Romano Trofino, la sezione di Italia Nostra del Vastese ha potuto collocare qui il secondo pannello didattico con un ricordo di Marco Rapino, scomparso il 14 novembre 2020.

Dopo lo scoprimento del pannello sul muretto di cinta dell'agriturismo, nella sala del ristorante i soci di Italia Nostra e gli amici hanno ricordato la figura e l'operato di Marco con testi, video e foto relativi all'Acquedotto Romano delle Luci, per il quale lui si Ã¨ battuto sia per la tutela sia per la valorizzazione.

Ciao Marco e grazie per essere stato tra noi! Siamo fieri di averti conosciuto".

Davide Aquilano, presidente Italia Nostra del Vastese - Foto Guglielmo Di Camillo