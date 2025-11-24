Nuova raccolta di proverbi e modi di dire vastesi firmata Cesare Vicoli

Sono 300 i proverbi e i modi di dire dialettali vastesi raccolti sul campo dal giovane autore vastese Cesare Vicoli che ha intervistato decine di anziani prescindendo completamente dall’edizione del 1897 curata da Luigi Anelli, al fine di dimostrare come il dialetto vastese sia ancora qualcosa di vivo e, in quanto tale, soggetto ad adattamenti.

Parliamo infatti di un dialetto contaminato dall’italiano nei suoni e nell’ apertura delle vocali, dunque completamente diverso da quello registrato 130 anni fa dal letterato e giornalista vastese, ma ancora “filosoficamente” inalterato.

Nell’introduzione del libro è riportata anche una riflessione di carattere antropologico e sociologico da cui emerge la mentalità vastese di un tempo, che poi era la mentalità maschilista e patriarcale di un intero popolo, quello italiano (e non solo), ma affiora anche l’immagine di una vita fatta di pura sussistenza espressa da una visione materialistica dell’esistenza.

I 300 proverbi sono stati raggruppati in 37 temi: si va dalle debolezze dell’animo umano al matrimonio; dal mondo contadino e artigiano al sessismo passando per la religione, la politica, la vecchiaia e le parolacce.

Peculiarità del volume è la presenza di un audio on line in modo da avere un riferimento linguistico non solo grafico ma appunto “vivo”, al fine di trasmettere qualcosa di udibile alle future generazioni. A fianco ad ogni tema, infatti, vi è un Qrcode cliccando sul quale parte la lettura in dialetto vastese dei proverbi corrispondenti.

Il volumetto, di 60 pagine, è edito dalla Maison Littéraire dell’Universal, ed è dunque in vendita nella più antica cartolibreria vastese che il prossimo 19 gennaio compirà 80 anni di attività.

Per l’occasione il prezzo è stato ridotto da 8,00 a 5,00 €.