San Salvo, demolita la ex mensa scolastica: nuova area pubblica grazie ai fondi PNRR

San Salvo continua il suo percorso di crescita e rinnovamento. La demolizione della ex mensa scolastica tra via Enrico Toti e via Cesare Battisti segna un nuovo passo nel piano di trasformazione urbana, in unâ€™area strategica a ridosso del nuovo teatro comunale.

Lâ€™edificio, ormai inutilizzato, viene abbattuto per restituire alla cittÃ uno spazio libero e funzionale. La demolizione non Ã¨ solo un intervento tecnico, ma un segnale concreto di rigenerazione urbana, che elimina strutture obsolete e apre la strada a nuove opportunitÃ di utilizzo.

Il progetto Ã¨ finanziato con fondi del PNRR â€“ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento che sostiene la modernizzazione delle cittÃ italiane. San Salvo dimostra di saper cogliere queste risorse, trasformandole in interventi concreti che migliorano la qualitÃ della vita dei cittadini.

Una volta liberata, lâ€™area sarÃ momentaneamente destinata a uso pubblico. Uno spazio che potrÃ essere vissuto e utilizzato dalla comunitÃ , in attesa di ulteriori sviluppi urbanistici. Un segnale di attenzione verso i cittadini, che vedranno subito un beneficio tangibile.

Il progetto si inserisce in un piano piÃ¹ ampio che ha giÃ visto la costruzione della nuova mensa scolastica in zona 167. Una struttura moderna, sicura e pienamente funzionante da mesi, che garantisce agli studenti un servizio efficiente e adeguato alle esigenze della cittÃ .

Lâ€™amministrazione comunale di San Salvo continua la sua opera di ammodernamento, dimostrando capacitÃ di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili. Ogni intervento si inserisce in una visione di cittÃ moderna, accogliente e attenta ai bisogni della comunitÃ .

La demolizione della ex mensa scolastica diventa cosÃ¬ un simbolo di rinnovamento. San Salvo si conferma una cittÃ che guarda al futuro, valorizzando i fondi del PNRR e trasformando spazi inutilizzati in opportunitÃ per i cittadini.

Servizio di Ercole d'Ercole