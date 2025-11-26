Si è spento Remo Salvatorelli, fondatore della Vastarredo: "Imprenditore lungimirante e coraggioso"

Si è spento Remo Salvatorelli, fondatore della Vastarredo, aziende vastese tra quelle leader a livello europeo nel settore degli arredi scolastici, presidente onorario della Vasto Basket. Aveva 95 anni.

Il cordoglio del sindaco di Vasto Francesco Menna: “Oggi la nostra città perde Remo Salvatorelli, fondatore di Vastarredo. Un imprenditore lungimirante e coraggioso, che con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla crescita di Vasto e dell’Abruzzo. Remo rappresenta un esempio autentico per le future generazioni e per i nostri giovani: la dimostrazione che impegno, visione e dedizione possono trasformare un’idea in una realtà capace di lasciare il segno. Uomo buono, generoso, profondamente legato alla sua comunità. Grazie di cuore, Remo, per ciò che hai fatto e per ciò che hai rappresentato. La città di Vasto ti sarà sempre riconoscente".

Il ricordo della Vasto Basket: “E' un giorno di profonda tristezza per tutta la nostra comunità sportiva. Il nostro Presidente Onorario, Remo Salvatorelli, ci ha lasciati. Fondatore della Vasto Basket, imprenditore visionario e lavoratore instancabile, Remo ha costruito molto più di una società sportiva: ha creato una famiglia, un luogo di valori, passione e appartenenza. La sua dedizione, la sua energia e il suo esempio resteranno per sempre parte della nostra storia”.

L'ultima uscita pubblica di Remo Salvatorelli il 15 novembre scorso, in occasione dell'iniziativa organizzata dall'AssoVasto all'Hotel Perrozzi di Vasto Marina, dal titolo “Dal banco di scuola al mondo del lavoro”.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.