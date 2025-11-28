San Salvo Marina, denunciata aggressione ai fini di rapina nel quartiere ICEA

Denunciata unâ€™aggressione ai fini di rapina nel quartiere ICEA di San Salvo Marina. A riferirlo Ã¨ Costantino Dettorre, che ha raccontato di essere stato circondato e colpito con calci e pugni da quattro persone di nazionalitÃ straniera. Lo stesso Dettorre ha dichiarato di aver presentato formale querela, affidando agli organi competenti lâ€™accertamento dei fatti.

Lâ€™episodio, ancora da chiarire nei dettagli, riporta lâ€™attenzione sulla sicurezza urbana in unâ€™area residenziale della Marina, dove vivono famiglie e dove Ã¨ presente anche una scuola elementare. Un contesto che rende la vicenda particolarmente delicata, perchÃ© riguarda spazi frequentati quotidianamente da cittadini e bambini.

Allâ€™ingresso del Consorzio ICEA sono installate videocamere di sorveglianza comunali: dalle registrazioni potrebbero emergere elementi utili per ricostruire la dinamica e verificare quanto accaduto. La tecnologia, in questo caso, rappresenta uno strumento fondamentale per chiarire i contorni della vicenda e fornire supporto alle indagini.

La denuncia di Dettorre riporta al centro il tema della sicurezza, una prioritÃ che non puÃ² essere trascurata. In quartieri residenziali come quello di San Salvo Marina, la protezione degli spazi urbani e la presenza di sistemi di controllo diventano essenziali per garantire serenitÃ e fiducia ai cittadini.

Servizio di Ercole d'Ercole