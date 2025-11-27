"Cultura è Libertà", l'Unitre di Vasto inaugura il nuovo anno accademico

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025–2026, l’Unitre-Università delle Tre Età di Vasto, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, organizza un incontro che si terrà venerdì 28 novembre alle ore 17.30, nella cornice della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

Relatore il Prof. Giulio Tatasciore che interverrà sul tema “Cultura è Libertà”, filo conduttore che l’Unitre ha scelto per accompagnare tutte le attività di quest’anno. Un tema che ci ricorda quanto la conoscenza possa aprire spazi, creare consapevolezza e dare forma alla nostra libertà interiore e sociale.

Giulio Tatasciore insegna Storia moderna presso l'Università di Salerno, studioso attento e divulgatore apprezzato, offrirà uno sguardo lucido e stimolante su come la cultura continui a essere uno strumento di crescita personale e collettiva.