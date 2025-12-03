Addio a Lino 'la cicala' De Felice: "Se ne va un altro pezzo di storia di Vasto"

Michele De Felice, l'amico dei giovani studenti di Vasto, Ã¨ tornato alla casa del Padre.

Con Michele, da tutti chiamato amichevolmente Lino, se ne va un altro pezzo di storia di quanti sono nati a Vasto nel primo dopoguerra. Uomo solare e gioioso, appassionato di musica, Lino, â€˜la cicalaâ€™, riusciva a creare allegria nel mondo della scuola, in quell'Istituto Filippo Palizzi dove per anni ha prestato la sua attivitÃ lavorativa.

E' stato marito e padre affettuoso. Ha lasciato ai suoi figli che oggi lo piangono tanti insegnamenti.

Le esequie religiose di Lino De Felice saranno celebrate mercoledÃ¬ 3 dicembre, alle ore 15,00, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Sabato Santo, dove la salma giungerÃ muovendo anticipatamente dall'abitazione dell'estinto di via San Lorenzo n.7.

Alla moglie, Signora Antonietta, ai figli Stefania, Daniela e Giuseppe, ai generi Maurizio e Gianluca, ai nipoti ai quali era particolarmente affezionato, ed ai parenti tutti giungano le espressioni del piÃ¹ vivo cordoglio della redazione.