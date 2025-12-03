Scuola di via Dante Alighieri a Scerni, finanziamento di 800.000 euro per l'adeguamento

Il Comune di Scerni ottiene un nuovo e importante risultato nel percorso di riqualificazione e modernizzazione del patrimonio scolastico. È stato infatti approvato il finanziamento del GSE, pari a circa 800.000 euro, destinato alla trasformazione del plesso scolastico di via Dante Alighieri in edificio a energia quasi zero (NZEB). Il progetto NZEB consentirà di ridurre i consumi energetici, aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il comfort interno, garantendo ambienti scolastici all’avanguardia e pienamente rispondenti agli standard europei.

“Si tratta di un investimento strategico – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Marco D’Ercole - che si aggiunge al già significativo finanziamenti ottenuti per il Nido e la mensa Gse sul plesso di via IV Novembre che confermano l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare in modo concreto e duraturo gli spazi educativi del nostro territorio. Questo ultimo finanziamento in particolare servirà ad ultimare i lavori su una struttura scolastica che rischiava di rimanere chiusa per sempre”.

“Edifici più sicuri, moderni e sostenibili rappresentano un investimento fondamentale per permettere alle nostre studentesse e ai nostri studenti di continuare a crescere, studiare e costruire il proprio futuro qui, a Scerni” – dichiara il sindaco Daniele Carlucci che sottolinea come “questo intervento non solo migliorerà la qualità dell’ambiente scolastico, ma contribuirà anche a rafforzare il nostro patrimonio pubblico, rendendolo più efficiente, rispettoso dell’ambiente e adeguato alle sfide del futuro.

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico spazi di qualità, sostenibili e innovativi, in linea con una visione di sviluppo che mette al centro la comunità e il suo futuro. Ringrazio i progettisti, gli uffici e i collaboratori che in questi giorni hanno accelerato al massimo per arrivare anche all’aggiudicazione dei lavori per riaprire la nuova scuola a settembre 2026”.