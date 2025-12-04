Gli alunni della Rodari scoprono il Comune: studenti in aula consiliare e tour negli uffici

Gli alunni della scuola primaria Rodari di San Salvo hanno vissuto una giornata speciale allâ€™interno del municipio, per conoscere da vicino il funzionamento dellâ€™apparato amministrativo. Ad accoglierli nellâ€™aula consiliare gli assessori Giammarco Travaglini ed Elisa Marinelli, che per lâ€™occasione si sono trasformati in tutor, illustrando con linguaggio semplice e diretto il ruolo delle istituzioni e le funzioni del Consiglio comunale.

La visita si Ã¨ trasformata in una concreta esperienza di educazione civica: i ragazzi hanno potuto comprendere come le decisioni prese in aula si riflettano sulla vita quotidiana della cittÃ e hanno scoperto che dietro ogni atto amministrativo câ€™Ã¨ un lavoro complesso e articolato. Dopo la spiegazione, gli studenti hanno partecipato a un tour guidato nelle stanze del municipio, osservando da vicino gli uffici e le attivitÃ che scandiscono la vita amministrativa, dalla segreteria agli uffici tecnici.

In particolare, nellâ€™ufficio del sindaco, i giovani studenti sono stati omaggiati di piccoli gadget, un gesto simbolico che ha reso la visita ancora piÃ¹ memorabile e ha rafforzato il senso di accoglienza da parte dellâ€™amministrazione.

Lâ€™iniziativa ha avuto un forte valore istituzionale e formativo, avvicinando i piÃ¹ giovani alle dinamiche della democrazia locale e mostrando loro che la partecipazione e il rispetto delle regole sono alla base della vita comunitaria. Gli insegnanti hanno sottolineato come esperienze di questo tipo contribuiscano a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di riconoscere lâ€™impegno che ogni giorno sostiene il funzionamento della cittÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole