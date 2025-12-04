Vasto: cittadinanza onoraria a Mons. Bruno Forte. Sala consiliare gremita per la cerimonia solenne

Il Comune di Vasto ha conferito la cittadinanza onoraria a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, in una cerimonia solenne svoltasi allâ€™interno di un vero e proprio Consiglio comunale. La sala consiliare era gremita di autoritÃ civili, militari ed ecclesiastiche, a testimonianza della rilevanza dellâ€™evento e del profondo legame tra il vescovo e la comunitÃ vastese.

Quattro consiglieri comunali hanno preso la parola per ripercorrere il cammino pastorale e culturale di Monsignor Forte, sottolineandone lâ€™impegno per le famiglie, la dedizione ai giovani e lâ€™attenzione verso i piÃ¹ fragili.

Luigi Marcello ha richiamato il valore del servizio episcopale nel territorio, evidenziando la capacitÃ del vescovo di unire riflessione teologica e vicinanza concreta.

Francesco Prospero, anche consigliere regionale, ha reso omaggio a Monsignor Forte con una statua raffigurante il Guerriero di Capestrano, simbolo dellâ€™Abruzzo forte e gentile, presentato come metafora della forza morale e della custodia delle radici che il vescovo ha incarnato nel suo ministero.

Francesco Del Viscio ha rimarcato lâ€™attenzione del vescovo per la dimensione culturale, ricordando iniziative e momenti di dialogo che hanno arricchito la vita cittadina.

Alessandra Notaro ha sottolineato lâ€™impegno di Monsignor Forte per le famiglie e il sostegno costante alla comunitÃ , riconoscendo il valore umano e spirituale della sua presenza.

Nel suo intervento, Monsignor Forte ha espresso un ringraziamento sentito alla cittÃ di Vasto, ricordando le proprie radici e lâ€™attaccamento a questa terra. Ha definito la cittadinanza onoraria non solo un riconoscimento personale, ma un segno di unitÃ e fiducia reciproca.

La cerimonia ha messo in luce anche il ruolo di Monsignor Forte come intellettuale e teologo di rilievo internazionale, capace di portare il nome di Vasto e dellâ€™Abruzzo in contesti accademici e religiosi di primo piano. La sua opera editoriale e la partecipazione a commissioni vaticane hanno contribuito a dare prestigio al territorio, rafforzando lâ€™immagine di una comunitÃ che sa esprimere figure di alto profilo culturale e spirituale.

Il conferimento della cittadinanza onoraria in sede di Consiglio comunale ha assunto un forte valore istituzionale, sancendo un legame tra la cittÃ e il suo vescovo che va oltre la dimensione religiosa. La presenza di autoritÃ civili e militari ha sottolineato come il riconoscimento sia stato condiviso dalle diverse componenti della societÃ , in un momento che ha unito simbolicamente istituzioni e comunitÃ attorno a una figura di riferimento.

Il richiamo alle radici vastesi di Monsignor Forte ha dato alla cerimonia un tono particolarmente emozionante. Il vescovo ha ricordato il suo attaccamento alla terra dâ€™origine, sottolineando come la cittadinanza onoraria rappresenti un ponte tra passato e futuro. In questo senso, lâ€™omaggio del Guerriero di Capestrano ha rafforzato il messaggio di identitÃ e continuitÃ : un simbolo antico che dialoga con la missione pastorale contemporanea, unendo storia e presente in un unico filo narrativo.

La cerimonia ha assunto un valore simbolico che va oltre il conferimento formale: ha celebrato il rapporto profondo tra la cittÃ e il suo vescovo, un legame fatto di spiritualitÃ , cultura e attenzione alle persone.

Servizio di Ercole d'Ercole