Passa alla Virtus Cupello il giovane attaccante Giuseppe Annunziata, classe 2006.
Cresciuto nella Bacigalupo Vasto Marina, approda al club rossoblÃ¹ dopo le esperienze iniziali di questa stagione sportive con le maglie del San Salvo e della CNC Sporting Campomarino, sempre nel campionato di Eccellenza.
Annunziata sarÃ a disposizione di mister Peppino Di Francesco e del suo staff nella prossima partita in calendario domenica 7 dicembre alle ore 14,30 che vedrÃ Obodo e compagni sfidare al Comunale di Cupello la capolista Santegidiese.