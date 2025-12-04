Partecipa a IlTrigno.net

Passa alla Virtus Cupello il giovane attaccante Giuseppe Annunziata

redazione
Sport
Passa alla Virtus Cupello il giovane attaccante Giuseppe Annunziata, classe 2006.

Cresciuto nella Bacigalupo Vasto Marina, approda al club rossoblÃ¹ dopo le esperienze iniziali di questa stagione sportive con le maglie del San Salvo e della CNC Sporting Campomarino, sempre nel campionato di Eccellenza.

Annunziata sarÃ  a disposizione di mister Peppino Di Francesco e del suo staff nella prossima partita in calendario domenica 7 dicembre alle ore 14,30 che vedrÃ  Obodo e compagni sfidare al Comunale di Cupello la capolista Santegidiese.

