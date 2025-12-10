I presepi di Francesco Rana incantano gli alunni della Rodari

Gli alunni della scuola Rodari del plesso Santâ€™Antonio hanno potuto ammirare dal vivo i presepi realizzati dal signor Francesco Rana, artigiano che da anni dedica tempo e passione a questa forma espressiva. Lâ€™incontro si Ã¨ svolto nellâ€™aula consiliare del Comune di San Salvo, trasformata per lâ€™occasione in un luogo di dialogo e scoperta.

Le opere, frutto di un lavoro meticoloso e di una sensibilitÃ artistica maturata nel tempo, sono state donate al Comune e alle associazioni Caritas delle comunitÃ di San Nicola e di San Giuseppe. Un gesto che conferma la volontÃ di Rana di trasformare la propria passione in un impegno sociale, capace di unire la dimensione estetica alla solidarietÃ concreta.

La tradizione dei presepi portata avanti da ben quattordici anni ha suscitato grande curiositÃ tra i bambini, che hanno rivolto numerose domande al maestro artigiano. Lâ€™arte del presepe, seppur distante dalle tecnologie moderne, ha saputo catturare lâ€™attenzione dei piÃ¹ piccoli, dimostrando come la manualitÃ e la creativitÃ possano ancora esercitare un forte potere di attrazione.

Il signor Rana ha raccontato come il suo percorso sia nato da un semplice hobby, cresciuto nel tempo fino a diventare un progetto di valore sociale e culturale. Ogni presepe Ã¨ il risultato di pazienza, dedizione e amore per le tradizioni, elementi che rendono queste opere un patrimonio da condividere con la comunitÃ .

Lâ€™amministrazione comunale ha accolto con favore lâ€™iniziativa, sottolineando lâ€™importanza di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle tradizioni religiose piÃ¹ profonde. In unâ€™epoca segnata dalla velocitÃ e dallâ€™innovazione tecnologica, la riscoperta di gesti antichi come la costruzione del presepe diventa unâ€™occasione per trasmettere valori di identitÃ , appartenenza e solidarietÃ .

La giornata ha lasciato un segno tangibile nei giovani studenti, che hanno potuto comprendere come lâ€™arte artigianale non sia soltanto un esercizio estetico, ma anche un veicolo di memoria e di coesione sociale. Il lavoro di Francesco Rana, nato come hobby e divenuto nel tempo missione culturale, rappresenta un esempio concreto di come la passione individuale possa trasformarsi in bene collettivo.

Il Comune di San Salvo, insieme alle associazioni Caritas, si Ã¨ fatto custode di queste opere, con lâ€™impegno di valorizzarle e di renderle accessibili alla cittadinanza. Un segno di continuitÃ che rafforza il legame tra istituzioni, comunitÃ e tradizioni, offrendo ai piÃ¹ giovani la possibilitÃ di crescere con la consapevolezza delle proprie radici.

In questo intreccio di arte, fede e solidarietÃ , i presepi di Francesco Rana diventano simbolo di un patrimonio che non si esaurisce nella contemplazione estetica, ma si rinnova ogni volta che viene condiviso, tramandato e vissuto come parte integrante della vita comunitaria.

Servizio di Ercole d'Ercole