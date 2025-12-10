Conto alla rovescia per il XIV 'Mandamento Tour' a Casalbordino

Conto alla rovescia scattato per l'edizione numero 14 del Mandamento Tour a Casalbordino.
L'Asd Runners Casalbordno, con il coordinamento del presidente Eric D'Ercole e in collaborazione con l'Avis Casalbordino Don Antonio Tobia, organizza una giornata di sport, amicizia e promozione del territorio, immersi nelle bellezze d'Abruzzo, con partenza dalla splendida Basilica della Madonna dei Miracoli.
L'appuntamento, come di consueto, rappresenta l'ultima tappa del sempre partecipato e intenso circuito Corrilabruzzo UISP con assegnazione di ben 100 punti,
Previsti un percorso di 22,5 km, un giro unico panoramico che attraversa Pollutri, Scerni e Casalbordino, ed uno di 10 km consigliato a chi vuole godersi la corsa su una distanza piÃ¹ breve.
Iscrizioni aperte fino alle 22 di sabato 13 dicembre inviando una email a a.s.d.runnerscasalbordino@gmail.com