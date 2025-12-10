Terzo settore e aree interne, venerdÃ¬ 12 dicembre alla Scuola dei piccoli Comuni incontro sul ruolo del volontariato

PuÃ² il terzo settore contribuire alla promozione dei territori e alla socialitÃ dei comuni delle aree marginali?

Questa Ã¨ la domanda su cui verterÃ il secondo e prossimo incontro della Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino, in programma venerdÃ¬ 12 dicembre alle 14,30 nellâ€™aula magna dellâ€™Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44).

A relazionare sul tema ci sarÃ Patrizia Bertoni, responsabile nazionale formazione del Forum Terzo Settore, principale organismo di rappresentanza unitaria del terzo settore italiano.

Come al solito la lezione sarÃ seguita dalla parte laboratoriale, che per lâ€™occasione ospiterÃ il sindaco di Santâ€™Omero (TE), Andrea Luzii accompagnato dal presidente della Pro Loco del centro teramano e presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio che illustreranno lâ€™esperienza virtuosa di collaborazione tra la Pro Loco e lâ€™amministrazione comunale, peraltro in linea con il trend regionale: in Abruzzo, il 97% di queste associazioni dichiara di collaborare fattivamente con i comuni. InterverrÃ anche Pasquale Colamartino, coordinatore tecnico dellâ€™Osservatorio associativo di AVIS nazionale, per raccontare come questa rete associativa si interfaccia con le comunitÃ che vivono nelle aree interne. Gli incontri sono aperti a tutti ed Ã¨ possibile iscriversi direttamente visitando il seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

Ad aprire i lavori saranno la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, e il direttore della Scuola, Rossano Pazzagli, docente allâ€™UniversitÃ del Molise: Â«Il volontariato si sta affermando quale risorsa centrale per tenere vivi i paesi delle aree interne â€“ affermano Di Palma e Pazzagli â€“ In alcuni centri, câ€™Ã¨ un profondo radicamento di forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, soprattutto i comuni, e il mondo dellâ€™associazionismo, con risultati importanti. Non a caso, lâ€™Italia Ã¨ lâ€™unico paese europeo che si Ã¨ dotato di uno strumento legislativo sul tema, il Codice del terzo settoreÂ». La stessa SPICCO Ã¨ diventata unâ€™associazione, alla quale i partecipanti alla Scuola possono associarsi per essere parte ancora piÃ¹ attiva della Scuola. Alla fine della giornata, in considerazione dellâ€™approssimarsi delle festivitÃ natalizie, lâ€™organizzazione offrirÃ un aperitivo ai presenti, con scambio di auguri.

La scuola Ã¨ promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di RuralitÃ e SolidarietÃ ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da SocietÃ dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino â€“ Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si puÃ² scrivere alla segreteria organizzativa allâ€™indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si puÃ² visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.