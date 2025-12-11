Nuova sede Polfer alla stazione di Vasto San Salvo

Consegnati i nuovi locali destinati alla Polizia ferroviaria presso la stazione di Vasto San Salvo. La cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, ha visto la partecipazione di numerose autoritÃ civili e militari, a testimonianza dellâ€™importanza di questo presidio per la comunitÃ e per lâ€™intero territorio.

La nuova sede, di circa settantacinque metri quadrati, dispone di accesso diretto sia ai binari sia allâ€™ingresso principale della stazione, garantendo cosÃ¬ un controllo immediato e una maggiore operativitÃ . La presenza della Polfer in un nodo ferroviario come quello di Vasto San Salvo riveste un ruolo fondamentale: qui transitano ogni giorno oltre cinquanta treni e piÃ¹ di mille persone tra pendolari, turisti e viaggiatori. Un presidio costante consente di prevenire episodi di illegalitÃ , tutelare la sicurezza dei passeggeri e assicurare un monitoraggio attento delle infrastrutture.

Allâ€™inaugurazione era presente Michele De Tullio, comandante del compartimento Polfer Marche, Abruzzo e Umbria, insieme ai comandanti provinciali e delle tenenze locali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto, al Questore, al Prefetto e ai responsabili di Rete Ferroviaria Italiana. A seguire, lâ€™assessore regionale alle AttivitÃ produttive Tiziana Magnacca ha portato il saluto istituzionale, sottolineando il valore dellâ€™investimento per la crescita e la sicurezza del territorio.

Il sindaco di San Salvo ha sottolineato il significato dellâ€™opera per la comunitÃ e per i cittadini mentre Lâ€™assessore La Gatta, in rappresentanza del Comune di Vasto, ha evidenziato lâ€™impatto dellâ€™intervento sul territorio e sui servizi.

La cerimonia ha offerto anche lâ€™occasione per ricordare che i lavori sul piazzale antistante lâ€™ingresso della stazione sono ormai in dirittura dâ€™arrivo. Lâ€™intervento, con lâ€™ampliamento dei posti auto e la ridistribuzione dei servizi intermodali, completerÃ il quadro di rinnovamento dellâ€™intera area, rendendo piÃ¹ agevole lâ€™accesso e migliorando la fruizione da parte dei viaggiatori.

Il costo complessivo dellâ€™opera supera gli undici milioni di euro, dieci dei quali finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un investimento significativo che conferma la volontÃ di potenziare le infrastrutture ferroviarie e di garantire standard elevati di sicurezza e qualitÃ dei servizi.

La nuova sede della Polfer rappresenta dunque un passo concreto verso una mobilitÃ piÃ¹ sicura e ordinata. In un contesto in cui la stazione di Vasto San Salvo Ã¨ punto di riferimento per lâ€™intera area, la presenza stabile della Polizia ferroviaria diventa garanzia di tutela e di fiducia per chi ogni giorno sceglie il treno come mezzo di trasporto.

Servizio di Ercole d'Ercole