“Insieme si vince”: studenti del Mattioli a confronto con Franco Bertoli

Un appuntamento che unisce sport, formazione e motivazione ha coinvolto gli studenti del Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto. L’iniziativa, dal titolo “Insieme si vince”, ha trasformato l’aula magna dell’istituto in un luogo di confronto e crescita, grazie alla presenza di Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo e oggi coach e formatore.

La mattinata ha offerto agli studenti l’opportunità di dialogare con una figura di riferimento dello sport italiano, capace di trasmettere con semplicità e autorevolezza i valori della cooperazione, della resilienza e della responsabilità individuale all’interno di un gruppo. Bertoli ha guidato i ragazzi in un percorso di riflessione che ha messo al centro lo spirito di squadra e la fiducia reciproca, elementi fondamentali non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana.

L’Assessora alle Politiche sociali Anna Bosco e l’Assessore allo Sport Carlo Della Penna hanno sottolineato come l’iniziativa rappresenti un tassello importante nel percorso educativo promosso dal Comune di Vasto, volto a rafforzare il legame tra scuola e comunità. Un progetto che valorizza la formazione integrativa e che punta a favorire il benessere psicofisico e la crescita armonica dei giovani.

Grande riconoscimento è stato rivolto alla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, ai docenti e a tutto il personale del Mattioli per l’impegno e la collaborazione. La scuola si conferma così protagonista attiva di un percorso che va oltre le lezioni tradizionali, offrendo agli studenti occasioni concrete di incontro con esperienze e testimonianze di alto valore.

“Insieme si vince” non è stato soltanto un titolo, ma un messaggio che ha attraversato l’intera giornata: nella scuola, nello sport e nella vita, la forza del gruppo e la capacità di condividere obiettivi diventano strumenti indispensabili per costruire il futuro.

Servizio di Ercole d'Ercole