San Salvo conferisce la cittadinanza onoraria a Gennaro Strever e Mario Di Croce

Il Consiglio comunale di San Salvo, riunito in seduta ufficiale, ha conferito allâ€™unanimitÃ la cittadinanza onoraria al Commendator Gennaro Strever e al Dottor Mario Di Croce. Nonostante le assenze giustificate di diversi consiglieri di minoranza â€“ presente in aula la sola consigliera Emanuela Tascone (PD) â€“ Ã¨ stato letto un messaggio del consigliere Fabio Travaglini che, a nome dellâ€™intera minoranza, ha espresso parole di stima e affetto verso le due personalitÃ , ribadendo un voto piÃ¹ che favorevole al conferimento.

La cittadinanza onoraria rappresenta la massima onorificenza concessa da un Comune: un riconoscimento che viene attribuito a figure che hanno dato lustro alla cittÃ con il loro impegno e la loro opera.

Parole di profonda gratitudine sono state espresse dalla presidente del Consiglio, Tiziana Magnacca, che ha sottolineato come il conferimento sia un atto di memoria e di riconoscenza verso chi ha saputo incarnare i valori di dedizione e responsabilitÃ .

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha ringraziato Strever e Di Croce per quanto hanno fatto e continuano a fare per San Salvo, evidenziando il loro ruolo di riferimento per le nuove generazioni e lâ€™importanza di trasmettere esempi concreti di impegno e servizio.

Il Commendator Gennaro Strever, fondatore di Metamer, ha segnato la storia industriale ed energetica del territorio, contribuendo alla diffusione del metano e allo sviluppo di un settore strategico per lâ€™Abruzzo. La sua visione imprenditoriale ha portato innovazione, occupazione e crescita, rendendo San Salvo un punto di riferimento nel panorama energetico nazionale.

Il Dottor Mario Di Croce, farmacista storico della cittÃ , ha aperto la sua farmacia nel 1958, diventando un presidio di salute e fiducia per intere generazioni. Con competenza e umanitÃ , ha saputo coniugare la professione con un forte senso di comunitÃ , lasciando unâ€™ereditÃ morale e professionale che continua ancora oggi.

La conclusione del Consiglio comunale ha avuto il sapore della gratitudine e della memoria: Strever e Di Croce incarnano due pilastri della storia di San Salvo, esempi di come lâ€™impegno individuale possa trasformarsi in bene collettivo. Con la conferma della cittadinanza onoraria, la cittÃ ha voluto ribadire che il futuro dei giovani si costruisce anche grazie allâ€™ereditÃ lasciata da chi ha dedicato la propria vita alla comunitÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole